МИД России: обстрелы войсками Украины территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля

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11 августа 2022, 11:24

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Обстрелы войсками Украины территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре могут привести к катастрофе хуже той, что произошла в 1986 году в Чернобыле. С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступило российское министерство иностранных дел.

«МИД России: украинские обстрелы территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший руководитель итальянского кабинета министров Джузеппе Конте высказался против поставок вооружений киевской стороне.