Экс-премьер Италии Джузеппе Конте выступил против поставок вооружений Украине

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11 августа 2022, 11:14

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Mauro Scrobogna / globallookpress.com

Джузеппе Конте, бывший руководитель итальянского правительства, выступил против поставок вооружений Украине. Об этом информирует РИА Новости.

«Лидер общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался против поставок оружия Киеву и призвал вернуться к поискам дипломатического решения украинского кризиса», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель военной-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что региональные власти назовут дату референдума о присоединении к России, когда обеспечат его безопасность.