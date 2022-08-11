Захарова: за усилившуюся напряженность вокруг Тайваня МИД Британии следовало бы спрашивать с посла США в Лондоне, а не Китая

За усилившуюся напряженность вокруг Тайваня министерству иностранных дел Великобритании следовало бы спрашивать с посла Соединенных Штатов в Лондоне, а не КНР. На это, как передает ТАСС, указала Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
«За усилившуюся напряженность вокруг Тайваня британскому МИД следовало бы спрашивать с посла США в Лондоне, а не Китая, поскольку действия Нэнси Пелоси могут быть квалифицированы исключительно как провокация, заявила Мария Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Ранее в четверг сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал непропорциональной реакцию Пекина на посещение Тайваня американским политиком Нэнси Пелоси.