Система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

Аргументы Недели → Политика 13+

11 августа 2022, 10:04 Источник: РИА "Новости"

Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/Global Look Press

Система ПВО отразила атаку ракет и БПЛА украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что огневые позиции противника подавляются.

Владимир Рогов отметил, что в Энергодаре с вечера среды, большую часть ночи и сегодня утром "громко и очень громко". По словам чиновника, "нацистские черти" пытаются накрыть мирный город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО, тяжелой артиллерии, а также совершают удары при помощи беспилотников.

Рогов уточнил, что ПВО России отразила все атаки ракет и БПЛА.