Система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

Система ПВО отразила атаку ракет и БПЛА украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что огневые позиции противника подавляются.
Владимир Рогов отметил, что в Энергодаре с вечера среды, большую часть ночи и сегодня утром "громко и очень громко". По словам чиновника, "нацистские черти" пытаются накрыть мирный город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО, тяжелой артиллерии, а также совершают удары при помощи беспилотников.
Рогов уточнил, что ПВО России отразила все атаки ракет и БПЛА.