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11 августа 2022, 08:01 Источник: «Известия»

Флаг России, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Власти Запорожской области хотели бы провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации 11 сентября. На это указал руководитель региональной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, который стал собеседником издания «Известия».

«Выборы 11 сентября проводятся в России в единый день голосования, мы пока что де-юре не Россия. Но мы, конечно, очень хотели бы этого», — заявил Балицкий, отвечая на вопрос о возможности организации референдума 11 сентября.

Как сообщалось ранее, Петр Котин, возглавляющий украинскую государственную компанию «Энергоатом», допустил атаку киевских сил на линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае подключения данного объекта к российской энергосети.