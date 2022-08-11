Сестра главы КНДР Ким Е Чжон: Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи в случае попыток распространить COVID-19 в Северной Корее

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11 августа 2022, 07:42

Флаг КНДР, Winfried Rothermel / globallookpress.com

Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи в случае попыток распространить COVID-19 на территории КНДР. С соответствующей угрозой, как передает РИА Новости, выступила Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновение коронавируса в Северную Корею», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ким Е Чжон выразила озабоченность тем, что распространение COVID-19 в ее стране началось с районов, которые граничат с Южной Кореей.

Ранее американское издание New York Post написало, что КНДР может отправить на помощь России 100 тысяч своих добровольцев.