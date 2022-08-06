Уже и New York Post пишет, что КНДР может отправить на помощь России 100 тыс. своих добровольцев

Аргументы Недели → Армия 13+

6 августа 2022, 19:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны КНДР

Американское издание сообщает, что ранее Пхеньян высказал намерение участвовать своими людьми в восстановлении загруженных городов и сёл Донбасса. Однако стоит учесть, что в Северной Корее все строительные организации подчинены Минобороны, там просто на просто нет гражданских строительно-монтажных организаций.

Корреспондент NYP, указывая на то, что в КНДР все строители – военные и ссылаясь на информацию российского ТВ о том, что артиллерия ВС КНДР может эффективно вести контрбатарейную борьбу – высказал предположение, что Пхеньян не будет направлять для помощи России в СВО строителей, а перебросит при необходимости на ТВД канониров с вооружением, техникой и боеприпасами. Опять же делается оговорка, что официального подтверждения данной информации нет. Но, как бы то ни было, речь о возможном участии КНДР в специальной операции силами в 100 тыс. штыков – всё же идёт.

Но, как говорят на Руси, - нет дыма без огня. К тому же участие северокорейских военных в СВО вполне реалистично. К тому же получивший оскорбительную пощёчину от США, посредствам визита Нэнси Пелоси в Тайбэй – Китай, также может пожелать предпринять ответные недружественные действия по отношению к Америке, оказывающей военную помощь Киеву. То есть, очень вероятно, что НОАК в какой-то мере может поучаствовать в предполагаемой военной помощи Донбассу со стороны КНДР.