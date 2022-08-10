Глава ДНР Пушилин: первый трибунал по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета

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10 августа 2022, 11:56

Глава ДНР Денис Пушилин, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Первый трибунал по военнопленным пройдет, скорее всего, в городе Мариуполе, данный судебный процесс будет организован до конца лета. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Денис Пушилин, руководитель Донецкой народной республики.

«Первый трибунал по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета, заявил Пушилин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что мэр подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько проинформировал о «сильном» бое с киевскими силами в районе поселка Зайцево и хаотичных обстрелах города со стороны противника.