Мэр Горловки Приходько сообщил о «сильном» бое с войсками Украины в районе поселка Зайцево и хаотичных обстрелах города врагом

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10 августа 2022, 10:44

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Глава подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько проинформировал о «сильном» бое с войсками Украины в районе поселка Зайцево и хаотичных обстрелах города противником. Соответствующую публикацию мэр разместил в своем Telegram-канале.

«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу», — написал Приходько.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.