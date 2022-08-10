Мэр Горловки Приходько сообщил о «сильном» бое с войсками Украины в районе поселка Зайцево и хаотичных обстрелах города врагом

Глава подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько проинформировал о «сильном» бое с войсками Украины в районе поселка Зайцево и хаотичных обстрелах города противником. Соответствующую публикацию мэр разместил в своем Telegram-канале.
«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу», — написал Приходько.
Ранее сегодня сообщалось, что спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова назвала безответственным решение департамента безопасности Секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.