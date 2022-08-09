Обозреватель Wiener Zeitung Герхард Лехнер: уровень поддержки Путина среди населения Германии и Австрии высок

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9 августа 2022, 08:54

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Обозреватель издания Wiener Zeitung Герхард Лехнер указал на высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина среди жителей ФРГ и Австрии. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Уровень поддержки Путина среди населения Германии и Австрии высок. Об этом написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Обозреватель добавил, что точка зрения, согласно которой власти Украины пользуются единодушной поддержкой немцев и австрийцев, является обманчивой.

Как сообщалось ранее во вторник, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, говоря о западных рестрикциях против Москвы, отметил, что «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли».