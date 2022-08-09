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Спикер Госдумы Володин о западных санкциях против России: «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли»

, 08:27

Спикер Госдумы Володин о западных санкциях против России: «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли»
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин, говоря об ограничительных мерах Запада в отношении Москвы, отметил, что «Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале спикера.

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов», — отметил Володин.

Он добавил, что при этом иностранные компании неохотно уходят с российского рынка.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий отечественным банкам не работать в валюте стран, которые заморозили их активы.

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