Путин подписал указ, разрешающий банкам не работать в валюте стран, заморозивших их активы

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8 августа 2022, 20:17 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал указ, согласно которому, банки, средства которых в иностранной валюте были заморожены за рубежом, могут приостанавливать операции с бизнесом в этой валюте.

Текст Указа "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями, опубликован на официальном портале правовой информации.

В других пунктах указа говорится, что "в случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа "Д" для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям".

Совет директоров Центробанка РФ сможет устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте.