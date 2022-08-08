На Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ произошел скачок напряжения

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8 августа 2022, 13:14 Источник: РИА "Новости"

Запорожская АЭС, Russian Look

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в понедельник, 8 августа, сообщили, что на Запорожской атомной электростанции из-за обстрела со стороны украинских военных произошел скачок напряжения.

Согласно последней информации, скачок напряжения вызвал задымление на открытом распределительном устройстве Запорожской АЭС.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обстрелы атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины являются потенциально крайне опасной деятельностью, чреватой катастрофическими последствиями.