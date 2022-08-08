Песков призвал имеющие на Украину влияние страны воздействовать на Киев для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

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8 августа 2022, 13:09 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины являются потенциально крайне опасной деятельностью, чреватой катастрофическими последствиями.

По словам Дмитрия Пескова, серьезные последствия грозят огромной территории, в частности, европейской.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что российская сторона рассчитывает на то, что страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, используют свои возможности в целях прекращения обстрелов Запорожской АЭС.