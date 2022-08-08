Генсек ООН Гутерреш призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

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8 августа 2022, 09:13 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Xie E/XinHua

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в рамках общения с представителями СМИ в Токио в понедельник, 8 августа, призвал остановить атаки на Запорожскую АЭС.

Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции подчеркнул, что атаки на АЭС являются "самоубийственным актом", поэтому в ООН рассчитывают на прекращение обстрелов. Генсек ООН также заявил, что в организации хотят, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции.

Напомним, ранее в военно-гражданской администрации города Энергодар сообщили, что ночью ВСУ обстреляли РСЗО "Ураган" Запорожскую АЭС.