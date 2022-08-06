МО: в случае аварии на Запорожской АЭС масштабы радиоактивного заражения окажутся значительно больше, чем в Чернобыле

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6 августа 2022, 22:13

Генерал-полковник Мизинцев, MOD Russia/globallook.com

В случае аварии на Запорожской АЭС риску заражения подвергнется населении регионов не только Украины, но и России, Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии. Масштабы катастрофы будут гораздо больше, чем при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в субботу.

По его словам, регулярные атаки электростанции создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы.

«Обстрелы территории Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями носят намеренный и регулярный характер, создается реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», - заявил Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, зона поражения в случае аварии составит более 5300 кв. км. Пострадают 11 областей Украины, а также приграничные регионы России, Белоруссии, Молдавии, Румынии и Болгарии.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС делает реальным риск ядерной катастрофы.