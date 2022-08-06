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Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС делает реальным риск ядерной катастрофы

, 19:43 Источник: РИА Новости

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС делает реальным риск ядерной катастрофы
Запорожская АЭС, Andrei Solomonov/globallook.com

Обстрел Запорожской АЭС подчеркивает реальную опасность ядерной катастрофы. Об этом заявил в субботу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы», - говорится в распространенном организацией заявлении главы МАГАТЭ.

После обстрела и пожара на электростанции в пятницу оказался обесточенным третий энергоблок и снижена мощность четвертого.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев назвал атаку на Запорожскую АЭС актом ядерного терроризма. 

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