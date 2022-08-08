Лукашенко заявил, что Польша является самым агрессивным государством по отношению к Белоруссии

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8 августа 2022, 12:37 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, заявил, что Польша является самым агрессивным государством по отношению к Минску и подчеркнул, что из политиков в Варшаве не с кем разговаривать.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на территории Белоруссии живут этнические поляки, которые являются "нормальными людьми", которые "неплохо работают". По словам президента республики, есть и "очумелые" единицы, однако и среди белорусов таких хватает.

Лукашенко также задался вопросом, чего не хватает польским политикам. "Рейтинг их лидеров уже ниже 30%", – заключил президент Белоруссии.