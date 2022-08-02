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Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Украина вывозит документы из госорганов Днепра в приграничные с Румынией и Польшей города

, 12:32 Источник: Telegram-канал ТАСС

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Украина вывозит документы из госорганов Днепра в приграничные с Румынией и Польшей города
Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Украинская сторона вывозит документы из государственных органов Днепра (бывший Днепропетровск) в приграничные с Румынией и Польшей города. На это, как передает ТАСС, указал помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Украина вывозит документы из госорганов Днепропетровска в приграничные с Румынией и Польшей города, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу отметил, что отечественные военные в рамках спецоперации на Украине ликвидировали шесть американских установок HIMARS и более 200 снарядов к ним.

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