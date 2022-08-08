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Власти Китая призвали США отбросить иллюзии о контроле над Пекином с помощью Тайваня

, 07:08 Источник: РИА "Новости"

Власти Китая призвали США отбросить иллюзии о контроле над Пекином с помощью Тайваня
флаг Китая, https://unsplash.com/photos/jL0tMFYOdBM

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что страна призывает Соединенные Штаты Америки уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии контроля над страной посредством Тайваня.

У Цянь отметил, что Китай призывает США считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, а также не следовать по ошибочному пути все дальше и дальше.

Напомним, напряжение в отношениях Пекина и Вашингтона возникло после того, как на прошлой неделе спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

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