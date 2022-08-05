Глава МИД Китая Ван И назвал поездку Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил США «серьезными последствиями»

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5 августа 2022, 09:59

Глава МИД Китая Ван И, Ji Chunpeng / globallookpress.com

Китайский министр иностранных дел Ван И назвал поездку спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил Соединенным Штатам «серьезными последствиями». Об этом информирует РИА Новости.

«Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», — процитирован Ван И в публикации, появившейся на сайте российского агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал «вопиюще провокационной» реакцию Пекина на посещение Тайваня Нэнси Пелоси.