Глава Госдепа США Блинкен назвал реакцию Китая на визит Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной»

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5 августа 2022, 08:39

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Niyi Fote / globallookpress.com

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал «вопиюще провокационной» реакцию Пекина на посещение Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси. Об этом информирует ТАСС.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань "вопиюще провокационной"», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского агентства.

Блинкен также отметил, что Вашингтон стремится восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня.

Ранее на текущей неделе министерство обороны КНР заявило, что провокации со стороны Штатов и Тайваня лишь подтолкнут остров в «пучину катастрофы».