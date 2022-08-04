Минобороны Китая: провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в «пучину катастрофы»

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4 августа 2022, 11:43

Флаг Китая, Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Провокации со стороны Соединенных Штатов и Тайваня лишь подтолкнут остров в «пучину катастрофы». С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступило китайское министерство обороны.

«Провокации США и Тайваня лишь подтолкнут остров в "пучину катастрофы" — Минобороны КНР», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что посещение Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси прокомментировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, Вашингтон сделал все, чтобы спровоцировать Пекин на опрометчивые действия, но тот не поддался.