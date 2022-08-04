Медведев о визите Пелоси на Тайвань: США сделали все, чтобы спровоцировать Китай на опрометчивые шаги, но тот не поддался

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4 августа 2022, 11:15 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты сделали все, чтобы спровоцировать КНР на опрометчивые действия, но Пекин не поддался. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Медведев в интервью РИА Новости прокомментировал вчерашний визит Пелоси на Тайвань и провел параллель с украинским сценарием: типичный американский подход, настала очередь Азии», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам замглавы Совбеза РФ, Вашингтон сделал все, чтобы спровоцировать Китай на опрометчивые шаги, но тот не поддался.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель МИД КНР Ван И отметил, что планы Штатов по сдерживанию Пекина с помощью Тайваня провалятся и не изменят тенденции возвращения острова на родину.