Глава МИД Китая: планы США по сдерживанию Пекина с помощью Тайваня провалятся и не изменят тенденции возвращения острова на родину

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4 августа 2022, 08:49

Глава МИД Китая Ван И, Li Xin / globallookpress.com

Планы Соединенных Штатов по сдерживанию Пекина с помощью Тайваня провалятся и не изменят тенденции возвращения острова на родину. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель китайского министерства иностранных дел Ван И.

«Планы США по сдерживанию Китая при помощи Тайваня провалятся и не изменят тенденции неизбежного возвращения острова на родину — глава МИД КНР», — говорится в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что китайские Вооруженные силы начали масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.