Армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня

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4 августа 2022, 07:34

Китайский корабль, Hua Yi / globallookpress.com

Китайские Вооруженные силы начали масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Армия КНР приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня, передает Центральное телевидение Китая», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе в российском внешнеполитическом ведомстве сделали заявление о том, что шумихой вокруг визита спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на Тайвань руководство США пыталось отвлечь внимание от Украины и от внутренних проблем.