Политик Шешель заявил, что украинскому государству осталось существовать недолго, и выступил за признание Сербией ДНР и ЛНР

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7 августа 2022, 12:32 Источник: ТАСС

Флаг Сербии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Сербский политический деятель Воислав Шешель заявил, что украинскому государству осталось существовать недолго, и выступил за признание Белградом независимости республик Донбасса.

Шешель прокомментировал для ТАСС внесение в Верховную Раду предложения о признании независимости Косова со стороны Киева. По словам собеседника российского агентства, такое решение не имело бы никакого значения, поскольку «украинскому государству осталось существовать очень короткое время».

Также политик высказал мнение о том, что Сербии следует признать ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что помощник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил Берлин увеличить поставки вооружений киевской стороне.