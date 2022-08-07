Помощник главы офиса Зеленского Подоляк попросил Германию увеличить поставки вооружений Украине

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7 августа 2022, 11:22

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Михаил Подоляк, помощник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского, попросил Германию увеличить поставки вооружений киевской стороне. Соответствующее заявление Подоляк сделал в разговоре с немецким изданием Der Tagesspiegel.

«Нам нужно больше оружия», — отметил советник главы офиса Зеленского.

По словам собеседника журналистов, Киев нуждается в системах залпового огня, беспилотных летательных аппаратах и комплексах противовоздушной обороны.

Как сообщалось ранее в воскресенье, основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказал мнение о том, что американский лидер Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины.