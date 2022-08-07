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Сенатор Пушков: «Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя»

, 07:34

Сенатор Пушков: «Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя»
Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на материал британского издания Financial Times, в котором говорится, что западные государства обеспокоены признаками углубления сотрудничества между Москвой и Анкарой. Свой комментарий Пушков разместил в Telegram.

Отечественный сенатор отметил, что готовность Запада объявить политическую войну президенту Турции Реджепу Эрдогану вызывает большие сомнения, поскольку данная страна — ценный член Североатлантического альянса, «держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока».

«Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал Пушков.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Эрдоган указал на то, что Турция готова стать площадкой для встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

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