FT: на Западе обеспокоены укреплением связей России и Турции

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6 августа 2022, 20:42 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с сайта Кремля.

Западные страны обеспокоены признаками углубления сотрудничества России и Турции. Об этом написала в субботу Financial Times, приведя мнения нескольких западных источников, которые прокомментировали итоги состоявшихся 5 августа переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Так, неназванный газетой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель следит за развитием российско-турецкий отношений «все более и более пристально». Еще один собеседник издания назвал позицию Турции «оппортунистской».

По мнению другого источника, сотрудничество с Россией может довольно дорого стоить Турции. Он считает, что ЕС может призвать компании «или отказаться от отношений с Турцией, или сократить отношения с ней» в свете риска, который может повлечь за собой расширение российско-турецких отношений.