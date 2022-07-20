Эрдоган по итогам визита в Тегеран сообщил, что Турция продолжит сотрудничество с Россией по газу и ядерной энергетике

Турция намерена продолжить сотрудничество с Россией в экономической сфере — в частности, по газу и ядерной энергетике. Об этом по возвращении из Ирана сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий президент 19 июля принял участие в саммите стран «астанинского формата», в который входят Россия, Турция и Иран.
По его словам, которые приводит в среду телеканал TRT, в ходе переговоров Анкара получила от Москвы «ряд предложений».
«Нам поступили самые разные предложения. Мы продолжаем консультации по вопросу природного газа, АЭС «Аккую» и другим аспектам и будем проводить их далее», - заявил Эрдоган.