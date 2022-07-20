Турецкое издание Haberler назвало историческим заявление по итогам саммита в Тегеране

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20 июля 2022, 11:14 Источник: РИА "Новости"

встреча в Иране, Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Портал Haberler.com заявил, что весь мир следил за встречей глав Турции, России и Ирана в Тегеране, а также назвал историческим заявление, в котором сделан акцент на сирийском урегулировании.

Накануне президенты Российской Федерации, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган провели встречу по Сирии, подчеркнули актуальность "астанинского" формата в целях урегулирования сирийского кризиса, а также условились встретиться в следующий раз уже на территории РФ.

Издание назвало историческим заявление по Сирии, состоящее из шестнадцати пунктов. Газета Star в свою очередь отметила, что все три страны, которые являются гарантами "астанинского процесса", имеют великую историю.