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Аргументы Недели Политика 13+

Президент Ирана Раиси заявил, что США должны покинуть Сирию, и «как можно скорее»

, 22:30 Источник: РИА Новости

Президент Ирана Раиси заявил, что США должны покинуть Сирию, и «как можно скорее»
Владимир Путин и Сейед Эбрахим Раиси. Фото: Iranian Presidency/globallook.com

Вооруженные силы США должны покинуть Сирию как можно быстрее. Об этом заявил перед началом трехсторонней встречи в «астанинском формате», которая проходит во вторник в Тегеране, президент Ирана Эбрахим Раиси.

Открывая встречу, в которой принимают участие лидеры России, Турции и Ирана, Раиси, отметил, что присутствие США в регионе является дестабилизирующим фактором.

«Необходимо, чтобы силы этой страны как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», - сказал президент Ирана.

В свою очередь, президент России Владимир Путин обвинил США в том, что они воруют в Сирии ресурсы и способствуют тому, что неподконтрольные сирийским властям территории становятся центрами преступности и экстремизма.

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