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Аргументы Недели Политика 13+

Эрдоган: Турция готова стать площадкой для встречи Путина и Зеленского

, 13:49

Эрдоган: Турция готова стать площадкой для встречи Путина и Зеленского
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Турция готова стать площадкой для встречи главы Российской Федерации Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

«Турция готова стать площадкой для встречи Путина и Зеленского, заявил Эрдоган», — указывается в сводке, размещенной в TG-канале.

Также Эрдоган отметил, что на состоявшихся переговорах с Путиным был подписан меморандум по дорожной карте торгово-экономических отношений между Анкарой и Москвой.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель министерства иностранных дел РФ Игорь Вишневецкий допустил, что обстрелы Украиной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе сродни Чернобыльской.

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