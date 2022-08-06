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6 августа 2022, 13:49

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Турция готова стать площадкой для встречи главы Российской Федерации Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

«Турция готова стать площадкой для встречи Путина и Зеленского, заявил Эрдоган», — указывается в сводке, размещенной в TG-канале.

Также Эрдоган отметил, что на состоявшихся переговорах с Путиным был подписан меморандум по дорожной карте торгово-экономических отношений между Анкарой и Москвой.

Как сообщалось ранее в субботу, представитель министерства иностранных дел РФ Игорь Вишневецкий допустил, что обстрелы Украиной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе сродни Чернобыльской.