Путин в Сочи провел рабочую встречу с Кадыровым

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6 августа 2022, 12:39

Р. Кадыров и В. Путин, фото из соцсетей главы Чечни

Владимир Путин в пятницу в Сочи провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Рамзан Кадыров обсудили положение дел в Чеченской Республике и вопросы социально-экономического развития региона.

Сам Кадыров написал в своем Telegram-канале, что глава государства отметил высокие достижения региона в этом направлении, поинтересовался вопросами инвестиционной привлекательности республики и развитием туризма.

По информации чеченского лидера, у Чечни "в данных направлениях имеется положительная динамика". "Конечно же, все это происходит не без внимания и поддержки нашего Президента. Заверил Владимира Владимировича, что положительную динамику не только сохраним, но и улучшим", - написал Кадыров.

Кадыров также сообщил, что Путин попросил его передать бойцам из Чечни, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе, тёплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет. По словам Кадырова, президент высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения СВО и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР.

"Я снова заверил нашего Верховного Главнокомандующего в том, что мы - команда Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - готовы выполнить любой его приказ в любой точке земного шара", - заключил Кадыров.