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Российские системы ПВО за сутки сбили три ракеты «Точка-У»

, 13:16 Источник: РИА "Новости"

Российские системы ПВО за сутки сбили три ракеты «Точка-У»
Бук-МЗ, mil.ru

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили три ракеты "Точка-У". Соответствующую информацию предоставили днем в пятницу, 5 августа, сотрудники пресс-службы Министерства обороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" в Херсонской области и три снаряда РСЗО в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснополье и Ясиноватая в ДНР, а также Букино, Сулиговка и Куриловка в Харьковской области.

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