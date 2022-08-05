Российские системы ПВО за сутки сбили три ракеты «Точка-У»

Аргументы Недели → Политика 13+

5 августа 2022, 13:16 Источник: РИА "Новости"

Бук-МЗ, mil.ru

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили три ракеты "Точка-У". Соответствующую информацию предоставили днем в пятницу, 5 августа, сотрудники пресс-службы Министерства обороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО перехватили три ракеты "Точка-У" в Херсонской области и три снаряда РСЗО в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснополье и Ясиноватая в ДНР, а также Букино, Сулиговка и Куриловка в Харьковской области.