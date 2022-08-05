Спикер Кремля Песков: напряженность после визита Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадет

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5 августа 2022, 12:53

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

Напряженность после посещения Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси быстро не спадет. Соответствующий прогноз, как передает РИА Новости, озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, напряженность так быстро не спадает», — процитирован Песков в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Спикер Кремля также отметил, что Китай на фоне состоявшегося визита Пелоси законно предпринимает шаги по защите своего суверенитета.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель Государственного департамента США Энтони Блинкен назвал военные учения Пекина возле Тайваня серьезной эскалацией.