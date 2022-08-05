Американский госсекретарь Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией

Аргументы Недели → Политика 13+

5 августа 2022, 11:32

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал китайские военные учения возле Тайваня серьезной эскалацией. Об этом информирует РИА Новости.

«Военные учения Китая возле Тайваня — это серьезная эскалация, заявил Блинкен», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского агентства.

По словам госсекретаря, Вашингтон будет и дальше поддерживать Тайвань, авианосец «Рональд Рейган» останется в районе острова для наблюдения за ситуацией.

Ранее в пятницу сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И назвал визит американского политика Нэнси Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил США «серьезными последствиями».