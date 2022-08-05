Американский госсекретарь Блинкен назвал военные учения Китая возле Тайваня серьезной эскалацией

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал китайские военные учения возле Тайваня серьезной эскалацией. Об этом информирует РИА Новости.
«Военные учения Китая возле Тайваня — это серьезная эскалация, заявил Блинкен», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского агентства.
По словам госсекретаря, Вашингтон будет и дальше поддерживать Тайвань, авианосец «Рональд Рейган» останется в районе острова для наблюдения за ситуацией.
Ранее в пятницу сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И назвал визит американского политика Нэнси Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией» и пригрозил США «серьезными последствиями».