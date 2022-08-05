Bloomberg: около половины стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества

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5 августа 2022, 11:57

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Около половины государств, входящих в «Большую двадцатку», не поддерживают стремление Соединенных Штатов изолировать Россию от международного сообщества. На это указало агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, главы богатейших стран G20 столкнулись с нежеланием остальных государств, являющихся членами данной группы, вводить ограничительные меры в отношении Москвы. В качестве одной из причин такого положения дел в публикации Bloomberg названо недоверие к бывшим колониальным державам.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель российского МИД Сергей Лавров отметил, что Вашингтон апеллирует к Уставу ООН с целью оправдания своих подрывных действий по созданию угроз для РФ с Украины.