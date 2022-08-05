Лавров на «полях» мероприятий АСЕАН в Камбодже встретился с главой МИД Таиланда

На "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже в пятницу, 5 августа, проходит встреча главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера, министра иностранных дел Королевства Таиланд Дона Праматвиная.
Сергей Лавров, открывая встречу, подчеркнул, что очень хорошо, что появилась возможность для контакта с коллегой из Таиланда.
Глава МИД России обратил внимание на то, что хотел встретиться с Доном Праматвинаем некоторое время назад, однако возникли проблемы с графиком. По словам российского дипломата, сейчас у них появилась возможность посмотреть на совместную работу.