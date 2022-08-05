Лавров на «полях» мероприятий АСЕАН в Камбодже встретился с главой МИД Таиланда

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5 августа 2022, 10:48 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, Russian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

На "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Камбодже в пятницу, 5 августа, проходит встреча главы МИД России Сергея Лаврова и вице-премьера, министра иностранных дел Королевства Таиланд Дона Праматвиная.

Сергей Лавров, открывая встречу, подчеркнул, что очень хорошо, что появилась возможность для контакта с коллегой из Таиланда.

Глава МИД России обратил внимание на то, что хотел встретиться с Доном Праматвинаем некоторое время назад, однако возникли проблемы с графиком. По словам российского дипломата, сейчас у них появилась возможность посмотреть на совместную работу.