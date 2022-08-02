Лавров 3 августа посетит Мьянму с рабочим визитом

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в среду, 3 августа, посетит Мьянму с рабочим визитом. Соответствующую информацию предоставили во внешнеполитическом ведомстве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров проведет в Мьянме переговоры с министром иностранных дел Вунна Маун Лвином, а также с руководством страны.
В рамках переговоров стороны планируют обсудить состояние и дальнейшие перспективы продвижения комплекса российско-мьянманских отношений, среди которых политический диалог, сотрудничество в торгово-экономической сфере, работа в областях обороны и безопасности, а также гуманитарные контакты.