Лавров 3 августа посетит Мьянму с рабочим визитом

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2 августа 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в среду, 3 августа, посетит Мьянму с рабочим визитом. Соответствующую информацию предоставили во внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров проведет в Мьянме переговоры с министром иностранных дел Вунна Маун Лвином, а также с руководством страны.

В рамках переговоров стороны планируют обсудить состояние и дальнейшие перспективы продвижения комплекса российско-мьянманских отношений, среди которых политический диалог, сотрудничество в торгово-экономической сфере, работа в областях обороны и безопасности, а также гуманитарные контакты.