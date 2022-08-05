Pais сообщает, что Минобороны Испании передаст Украине двадцать БТР американского производства

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5 августа 2022, 09:44 Источник: РИА "Новости"

Мадрид, https://unsplash.com/photos/TvOeGE-r77g

Издание Pais утром в пятницу, 5 августа, сообщило, что Министерство обороны Испании приняло решение передать украинской стороне двадцать бронетранспортеров М113 американского производства.

По словам журналистов, испанское оборонное ведомство решило безвозмездно передать Киеву двадцать бронетранспортеров TOA M-113. Pais отмечает, что вышеуказанная помощь со стороны Мадрида "вряд ли удовлетворит требования" президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Испания планирует поставить на Украину десять танков Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113, однако впоследствии министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что от планов по передаче танков было решено отказаться, поскольку выяснилось, что они находятся в "плачевном состоянии".