Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Президент Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Украине на 8 млрд евро

, 07:33

Президент Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Украине на 8 млрд евро
Президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи бывшей советской республике на 8 млрд евро. Об этом информирует ТАСС.

«Европейский союз искусственно задерживает предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере €8 млрд, заявил Владимир Зеленский», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что, согласно сведениям издания Financial Times, киевская сторона не рассчитывает получить достаточно вооружений от Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в 2022 году.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество