Президент Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи Украине на 8 млрд евро

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5 августа 2022, 07:33

Президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке макрофинансовой помощи бывшей советской республике на 8 млрд евро. Об этом информирует ТАСС.

«Европейский союз искусственно задерживает предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере €8 млрд, заявил Владимир Зеленский», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что, согласно сведениям издания Financial Times, киевская сторона не рассчитывает получить достаточно вооружений от Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в 2022 году.