Евросоюз ввел санкции в отношении Януковича - за то, что он являлся «частью спецоперации» России

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4 августа 2022, 22:19 Источник: РБК

Виктор Янукович. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Евросоюз ввел в четверг санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Это следует из публикации в журнале ЕС.

В качестве обоснования для введения ограничений Совет ЕС указал действия Януковича-старшего, направленные на «подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и получение выгоды от россиян, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Восточной Украины».

Эти действия, по мнению Совета ЕС, выразились в том, что Янукович, занимавший пост президента Украины в 2010-2014 годах, проводил «пророссийскую политику», а после отъезда из страны вел деятельность по дестабилизации обстановки.

Кроме того, Совет ЕС считает, что Янукович был «частью российской спецоперации по замене в Украине президента». В частности, в документе есть отсыл к публикациям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который призывал Зеленского после начала спецоперации отдать власть Януковичу.

Что касается Януковича-младшего, он попал под санкции, поскольку ведет бизнес на неподконтрольной Украине территории Донбасса.