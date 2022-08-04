Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир в Украине не наступит никогда, если за стол переговоров не сядут Россия и США

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4 августа 2022, 23:01 Источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: IMAGO/Martin Juen/globallook.com

Без переговоров России и США мир в Украине не наступит никогда. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в четверг на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе.

По мнению Орбана, стратегия, которую выбрали мировые лидеры в ситуации украинского кризиса, лишь «обостряет и продлевает конфликт», не оставляя шансов на мир.

«Без американо-российских переговоров в Украине никогда не будет мира», - заявил Орбан.

Венгерский премьер также высказал мысль, что западные страны давно не сталкивались со столь масштабным кризисом, который поставил будущее Запада «под большой вопрос».

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вернуться к переговорам с Москвой, но только после прекращения огня и отвода войск.