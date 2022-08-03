Подоляк заявил, что Украина готова вернуться к переговорам с Россией — но только после прекращения огня и отвода войск

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3 августа 2022, 22:09 Источник: РБК

Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины.

Киев готов вернуться к переговорам с Москвой, но только после прекращения огня и отвода войск. Так прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что Россия заинтересована в диалоге с Украиной.

«Если Москва хочет диалога, то дело за ней. Сначала прекращение огня и отвод войск, потом — конструктив», - написал Подоляк в среду в своем твиттере.

Самого Шредера, который в интервью изданию Stern, рассказал о встрече в июле с президентом России Владимиром Путиным, Подоляк назвал «известным глашатаем империи и голосом при ру-царском дворе».

Ранее сообщалось, что Шредер в ходе интервью заявил о желании Кремля в конфликте с Украиной «найти решение путем переговоров».