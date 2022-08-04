Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

NBC: Белый дом не исключает контактов Лаврова и Блинкена в Камбодже для обсуждения обмена заключенными

, 19:50 Источник: ТАСС

NBC: Белый дом не исключает контактов Лаврова и Блинкена в Камбодже для обсуждения обмена заключенными
Джон Кирби. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

В Белом доме не исключают, что главы внешнеполитических ведомств США и РФ Энтони Блинкен и Сергей Лавров встретятся на полях форума АСЕАН в Пномпене, чтобы продолжить обсуждение обмена заключенными. Об этом в четверг сообщила в своем твиттере корреспондент телеканала NBC Андреа Митчелл со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Он [Блинкен] очень активно участвует в этом деле с самого начала, и нет никаких сомнений, что если ему представится возможность переговорить с Лавровым, то он это сделает», - привела слова Кирби журналистка.

Ранее Блинкен и Лавров уже обсуждали тему обмена россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. 

В четверг, после того как Химкинский суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии, президент США Джо Байден призвал Россию немедленно освободить ее. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram