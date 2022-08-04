Байден призвал Россию немедленно освободить американскую спортсменку Бриттни Грайнер, приговоренную в четверг к 9 годам колонии

Президент США Джо Байден назвал неприемлемым приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, вынесенный в четверг Химкинским судом, и потребовал от России немедленно освободить ее. Заявление президента распространил Белый дом.
Байден заявил, что Россия неправомерно удерживает Грайнер под стражей.
«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей супругой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация продолжит неустанно работать и использовать все возможные средства, чтобы как можно скорее вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности», - сказано в заявлении американского президента.
В четверг Химкинский суд в Подмосковье признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая выступала за российский клуб УГМК, виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы.