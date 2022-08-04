Песков: в графике Путина пока нет визита в Армению

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4 августа 2022, 18:13 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото с сайта Кремля.

В графике президента России Владимира Путина пока нет визита в Армению. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли до конца года поездка российского лидера в Ереван.

«Там есть, конечно, приглашение. Но нет, сейчас точных дат нет», - заявил Песков, имея в виду приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое Путин принял в апреле.

Ранее министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян говорил, что армянская сторона ожидает визита Владимира Путина в октябре-декабре.

Как сообщалось, в последние дни наблюдается обострение ситуации в Нагорном Карабахе. 2 августа состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна.