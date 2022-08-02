Путин и Пашинян обсудили по телефону договоренности по Карабаху

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2 августа 2022, 16:47 Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин и Никол Пашинян. Фото с сайта Кремля.

Во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также подчеркивается, что главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее, в субботу, министерство обороны Азербайджана сообщало об обстреле азербайджанских позиций с территории Армении. Оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию.